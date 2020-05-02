В Филатовской больнице в Москве лечатся почти 900 человек с коронавирусом

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Почти 900 пациентов, в том числе 86 - беременные и родившие женщины, лечатся в Филатовской больнице в Москве от COVID-19, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 1337. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1322. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 897. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 86. В ОРИТ: 160. На ИВЛ: 85", - написал Вечорко в Facebook.
Он подчеркнул, что за сутки выписаны 149 пациентов, поступили - 171.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.