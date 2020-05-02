Погибший при взрыве газа на плавбазе был сотрудником подрядчика

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Погибший при взрыве газа на плавбазе "Всеволод Сибирцев" был сотрудником подрядной организации, пострадавшая - член экипажа, сообщил управляющий группы компаний "Доброфлот" Александр Ефремов.
Ранее сообщалось, что плавзавод "Всеволод Сибирцев" загорелся на судоремонтном заводе в Приморье, есть пострадавшие. Открытого горения обнаружено не было. Один человек погиб, один пострадал. Прокуратура сообщила, что на судне взорвался газовый баллон. Возбуждено уголовное дело.
"Сварщик подрядной организации, не член экипажа судна погиб, пострадала женщина - член экипажа", - сказал Ефремов, чей комментарий журналистам предоставили в пресс-службе правительства региона.
Он добавил, что сейчас ситуация на судне стабильна, экстренных мер не требуется.