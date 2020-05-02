Погибший при взрыве газа на плавбазе был сотрудником подрядчика

Ранее сообщалось, что плавзавод "Всеволод Сибирцев" загорелся на судоремонтном заводе в Приморье, есть пострадавшие. Открытого горения обнаружено не было. Один человек погиб, один пострадал. Прокуратура сообщила, что на судне взорвался газовый баллон. Возбуждено уголовное дело.