Собянин: поступающие от штрафов средства направят на закупку лекарств

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Власти Москвы направят полученные в городской бюджет средства от штрафов на закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4", часть которого была показан в эфире "Россия-24".
"Все средства от штрафов не только автоматических, но вообще от любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, они будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом, на медицину, никуда больше, только туда", - сообщил Собянин.
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