После взрыва на плавбазе в Находке выставили боновые заграждения

Ранее сообщалось, что плавзавод "Всеволод Сибирцев" загорелся на судоремонтном заводе в Приморье, есть пострадавшие. Открытого горения обнаружено не было. Один человек погиб, один пострадал.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее в Федеральном агентстве морского и речного транспорта РИА новости сообщили, что при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" во время сварочных работ сварщик прожег палубу над топливным танком. Сварщик погиб, при эвакуации экипажа сломала ногу женщина, находившаяся на судне.

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"Работают на месте бригады, которые занимаются установкой боновых заграждений. Пластырь (на пробоину - ред.) наложили, в этой цистерне было несколько тонн мазута", - сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота . Он добавил, что "пластырь был наложен правильно, утечки быть не должно".