Число зараженных коронавирусом на Украине возросло на 550

КИЕВ, 2 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 550, до 11 411, еще 7 человек скончались, всего жертв 279, выздоровели 1 498 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
"По состоянию на 9.00 (время совпадает с мск - ред.) 2 мая, на Украине 11 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев", - сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.