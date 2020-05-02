Число зараженных коронавирусом на Украине возросло на 550

"По состоянию на 9.00 (время совпадает с мск - ред.) 2 мая, на Украине 11 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев", - сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".