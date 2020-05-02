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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T09:28
https://ria.ru/20200502/1570883868.html
Число зараженных коронавирусом на Украине возросло на 550
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358506_0:100:3287:1949_1036x0_80_0_0_5d14f7d484609f546a1f45e72a37d20b.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом на Украине возросло на 550

09:28 02.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
КИЕВ, 2 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 550, до 11 411, еще 7 человек скончались, всего жертв 279, выздоровели 1 498 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
"По состоянию на 9.00 (время совпадает с мск - ред.) 2 мая, на Украине 11 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев", - сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
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