В России провели более 3,9 миллиона тестов на коронавирус

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более 3,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 221 тысячу, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 214 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 3,9 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 214 тысяч человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России провели 221 тысячу тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф