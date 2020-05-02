На плавбазе "Всеволод Сибирцев" устранили последствия взрыва

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Последствия взрыва газа на плавбазе "Всеволод Сибирцев" устранены, крена нет, сообщил глава компании "Доброфлот" Александр Ефремов.
Ранее сообщалось, что плавзавод "Всеволод Сибирцев" загорелся на судоремонтном заводе в Приморье, есть пострадавшие. Открытого горения обнаружено не было. Один человек погиб, один пострадал. Прокуратура сообщила, что на судне взорвался газовый баллон. Возбуждено уголовное дело.
"Произошёл взрыв газа при осуществлении ремонтных работ. Все последствия устранены. Пожара не было. Кренование осуществлялось исключительно в целях безопасности мореплавания судна. В настоящий момент проблем никаких нет", - сказал Ефремов, чей комментарий журналистам предоставили в пресс-службе правительства региона.