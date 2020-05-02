В Новосибирской области умерли два пациента с коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 2 мая – РИА Новости. Более 40 новых случаев инфицирования Более 40 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области , два пациента скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба на 12.00 (08.00 мск) 2 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 43 человек. Два человека скончались", - говорится в сообщении.

Одному из умерших было 73 года. Его госпитализировали на скорой помощи в больницу №11 20 апреля, там диагностировали пневмонию и лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию. Пневмония у мужчины развилась на фоне ишемической болезни сердца, сообщают власти.

"Второму умершему было 32 года. 23 апреля на скорой помощи его госпитализировали в инфекционную больницу №1 с пневмонией. Он входил в круг контактов ранее выявленного пациента. У мужчины была гипертоническая болезнь и ожирение", - сообщает оперштаб.

Власти констатируют, что всего в регионе зарегистрировано 569 случаев заражения коронавирусом, из них 25 – дети. 105 человек выздоровели, семь пациентов скончались. В отделениях реанимации находятся 37 человек, семь – на ИВЛ.

В детскую больницу №3 госпитализировано 88 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 646, в том числе пациенты с установленным диагнозом. Два человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, еще два – в Сузунскую. Всего в регионе проведено 38 тысяч тестов на коронавирус.