Куба направила более 1,4 тысячи врачей за рубеж для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Куба направила более 1400 медицинских работников в 22 страны мира для помощи в борьбе с пандемией коронавируса нового типа, сообщает МИД страны.
"1466 кубинских медицинских работников, объединенных в 23 медицинские бригады "Генри Рив", отправились в 22 страны Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки и Ближнего Востока в разгар пандемии COVID-19, чтобы помочь сдержать на этих затронутых территориях распространение вируса, который, как мы уже знаем, можно победить только при помощи сотрудничества и солидарности", - говорится в сообщении МИД Кубы.
По последним данным, на Кубе зарегистрировано 1537 случаев заражения коронавирусом нового типа, 64 человека скончались, 715 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
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