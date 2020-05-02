В Алтайском крае за сутки выявили 28 случаев заражения коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 2 мая – РИА Новости. Двадцать восемь новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией за сутки выявили в Двадцать восемь новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией за сутки выявили в Алтайском крае , общее число увеличилось до 451 человека, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"За минувшие сутки в Алтайском крае число заболевших увеличилось на 28 человек (на предыдущие сутки - 41), а количество выписанных пациентов достигло 13", - говорится в сообщении.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае составляет 451 человека, в том числе 40 детей. Выписаны из больниц – 69 пациентов. Среди заболевших наибольшее количество выявили в Барнауле (13) и Бийске (4).

"Из общего числа заболевших 44 случая – завозных, в том числе два – из-за рубежа. 329 случаев – по контакту с заболевшими. 68 – выявлено у больных внебольничной пневмонией, 77 – у заболевших ОРВИ, в 306 случаях – бессимптомное течение", - сообщает штаб.

По данным на 2 мая, в Алтайском крае на короновирус обследованы более 31 тысячи человек. Под медицинским наблюдением находятся 2067 человек. Снято с меднаблюдения 8075 человек.