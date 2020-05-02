Сингапур со следующей недели ослабит ряд ограничений

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Власти Власти Сингапура с 5 мая начнут возобновлять работу некоторых предприятий, закрытых из-за распространения коронавируса COVID-19, при этом большинство карантинных мер останется в силе, сообщает газета Straits Times со ссылкой на министерство национального развития.

"Мы делаем успехи, но мы пока еще не достигли однозначных чисел, если говорить о местной передаче (вируса), поэтому снимать строгие ограничения пока не время", - сказал министр национального развития страны Лоуренс Вон. По его словам, ситуация остается нестабильной, планы властей в дальнейшем могут быть скорректированы.

С 5 мая, как предполагается, в стране откроются центры традиционной китайской медицины. Кроме того, жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты. С 12 мая в стране откроются парикмахерские, ряд компаний "на дому" и прачечные. Посетители заведений должны будут соблюдать правила предосторожности, введенные в стране в апреле. С 19 мая сингапурские школы смогут возобновить занятия для небольших групп школьников.

Как отмечает издание, среднее число "местных" случаев вируса за сутки снизилось за последнюю неделю более, чем в два раза. В основном, большинство новых заразившихся – это иностранные рабочие, проживающие в общежитиях. В пятницу министерство здравоохранения страны сообщало, что число новых случаев COVID-19 в стране за сутки выросло на 932, всего выявлено более 17 тысяч заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.