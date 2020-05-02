Выявляемость коронавируса в Москве увеличилась почти в два раза

"Нам удалось почти в 2 раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры. И это огромный плюс, поскольку позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам", - сообщил Собянин.