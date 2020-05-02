Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T09:14
https://ria.ru/20200502/1570883392.html
Выявляемость коронавируса в Москве увеличилась почти в два раза
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570783780_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d5c9b867904f0dd7fa9b547ff482e38b.jpg
РИА Новости

Выявляемость коронавируса в Москве увеличилась почти в два раза

09:14 02.05.2020
15956
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории международного медицинского кластера, клинике "Хадасса" в технопарке "Сколково"
Сотрудник в лаборатории международного медицинского кластера, клинике Хадасса в технопарке Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Выявляемость коронавирусной инфекции удалось увеличить почти в два раза, по этому показателю Москва вышла в мировые лидеры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге.
"Нам удалось почти в 2 раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры. И это огромный плюс, поскольку позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам", - сообщил Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Никого? Никого! Москва в режиме изоляции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Индекс самоизоляции в Москве утром в понедельник достиг 4,8 из пяти возможных баллов.

Москва во время режима самоизоляции жителей
1 из 12

Индекс самоизоляции в Москве утром в понедельник достиг 4,8 из пяти возможных баллов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На улицах почти никого нет, люди остаются дома.

Курьер службы доставки еды Delivery Club на Калужской площади в Москве
2 из 12

На улицах почти никого нет, люди остаются дома.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С 13 апреля в городе действуют дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса.

Храм Святого ученика Иоанна Воина на улице Большая Якиманка в Москве
3 из 12

С 13 апреля в городе действуют дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций и предприятий.

Площадь Пречистенские ворота в Москве
4 из 12

Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций и предприятий.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С 15 апреля для поездок по городу потребуется цифровой пропуск.

Вид с Крымского моста на территорию ЦПКиО имени М. Горького
5 из 12

С 15 апреля для поездок по городу потребуется цифровой пропуск.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Документ нужен для передвижения на любом виде транспорта, включая такси, велосипед или мопед.

Велосипедисты на Фрунзенской набережной в Москве
6 из 12

Документ нужен для передвижения на любом виде транспорта, включая такси, велосипед или мопед.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Тем, кто ходит пешком и соблюдает необходимые ограничения, пропуск получать не надо.

Женщина в маске на улице Большая Якиманка в Москве
7 из 12

Тем, кто ходит пешком и соблюдает необходимые ограничения, пропуск получать не надо.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Детям до 14 лет тоже не нужен пропуск, но они могут передвигаться по Москве лишь в сопровождении родителей.

Женщины с собакой на Фрунзенской набережной в Москве
8 из 12

Детям до 14 лет тоже не нужен пропуск, но они могут передвигаться по Москве лишь в сопровождении родителей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Дополнительные меры ввели из-за участившихся случаев нарушения самоизоляции.

Сотрудники ДПС на Калужской площади в Москве
9 из 12

Дополнительные меры ввели из-за участившихся случаев нарушения самоизоляции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Москва во время режима самоизоляции жителей
10 из 12

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В мире зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения, в России — более 18 тысяч.

Женщина в маске на Калужской площади в Москве
11 из 12

В мире зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения, в России — более 18 тысяч.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Для профилактики заболевания большинство российских регионов ввели режим самоизоляции или другие ограничения.

Храм Христа Спасителя в Москве
12 из 12

Для профилактики заболевания большинство российских регионов ввели режим самоизоляции или другие ограничения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Индекс самоизоляции в Москве утром в понедельник достиг 4,8 из пяти возможных баллов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 12

На улицах почти никого нет, люди остаются дома.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 12

С 13 апреля в городе действуют дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 12

Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций и предприятий.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 12

С 15 апреля для поездок по городу потребуется цифровой пропуск.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Документ нужен для передвижения на любом виде транспорта, включая такси, велосипед или мопед.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Тем, кто ходит пешком и соблюдает необходимые ограничения, пропуск получать не надо.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 12

Детям до 14 лет тоже не нужен пропуск, но они могут передвигаться по Москве лишь в сопровождении родителей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Дополнительные меры ввели из-за участившихся случаев нарушения самоизоляции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

В мире зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения, в России — более 18 тысяч.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Для профилактики заболевания большинство российских регионов ввели режим самоизоляции или другие ограничения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
19331025
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМосква
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14В Праге объяснили усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
00:24Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
00:23Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
23:58В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
23:55Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
23:55В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
23:53Министр обороны Хорватии подал в отставку после гибели двух пилотов
23:40В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч человек
23:38Трамп назвал вручение "Пулитцера" NYT за статьи о России позором
23:38В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
23:35Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские высказывания
23:32В Волгоградской области в цеху цементного завода обрушился потолок
23:30Освещавшая митинг во Владикавказе журналистка заразилась COVID-19
23:21В Госдуму внесли проект о ваучерах за несостоявшиеся туры
Лента новостейМолния