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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T09:10
https://ria.ru/20200502/1570883254.html
В Индии выявили более 2,2 тысячи новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570660645_0:0:3037:1709_1036x0_80_0_0_a0c41a060757e7e3d35ef55f9410f0b9.jpg
РИА Новости

В Индии выявили более 2,2 тысячи новых случаев COVID-19

09:10 02.05.2020
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© REUTERS / Amit DaveПолиция в в Ахмедабаде во время карантина
Полиция в в Ахмедабаде во время карантина
© REUTERS / Amit Dave
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло почти на 2,2 тысячи человек и составляет 37 336, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение проходят 26 167 человек. Выздоровели после коронавируса 9950 человека (+1 062 за сутки), погибли 1 218 (+71).
Накануне сообщалось о 35 043 заболевших, днем ранее - о 33 050.
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 11 506 случаев заражения (+1 008 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат – 4 721 случая (+326), далее следует столичная территория Дели с 3 738 зараженными (+223).
Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нарендра МодиИндияВ мире
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