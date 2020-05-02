В Индии выявили более 2,2 тысячи новых случаев COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло почти на 2,2 тысячи человек и составляет 37 336, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение проходят 26 167 человек. Выздоровели после коронавируса 9950 человека (+1 062 за сутки), погибли 1 218 (+71).
Накануне сообщалось о 35 043 заболевших, днем ранее - о 33 050.
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 11 506 случаев заражения (+1 008 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат – 4 721 случая (+326), далее следует столичная территория Дели с 3 738 зараженными (+223).
Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
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