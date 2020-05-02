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2020-05-02T16:27
https://ria.ru/20200502/1570883149.html
В Красноярске умерла и. о. главврача госпиталя, выпавшая из окна
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РИА Новости

В Красноярске умерла и. о. главврача госпиталя, выпавшая из окна

09:06 02.05.2020 (обновлено: 16:27 02.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи
Машина медицинской скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Машина медицинской скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 2 мая — РИА Новости. Скончалась и. о. главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, попавшая в реанимацию в результате падения из окна в конце апреля, сообщает Минздрав региона.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что исполняющая обязанности главврача госпиталя выпала из окна лечебного учреждения. Официально информацию ни правоохранительные органы, ни Минздрав не комментировали.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
27 апреля, 04:23
Сотрудница красноярского госпиталя рассказала о выпавшем из окна медике
Некоторые СМИ региона сообщали, что женщина выпала во время совещания с Минздравом, где обсуждалась возможность размещения для лечения в госпитале больных коронавирусом. Позже Минздрав опроверг эти данные.
"Ушла из жизни и. о. начальника краевого госпиталя для ветеранов войн Е. А. Непомнящая. В течение недели она находилась в реанимации больницы скорой медицинской помощи, врачи боролись за ее жизнь. К сожалению, 1 мая Елены Александровны не стало. <...> Министерство здравоохранения Красноярского края приносит соболезнования родным и близким Елены Александровны, ее семье будет оказана вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.
Елена Непомнящая окончила Красноярский государственный медицинский институт. Более 20 лет проработала в системе здравоохранения Красноярского края, занимала руководящие должности в структурах по организации медицинской помощи населению Красноярска и территорий региона.
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Красноярский крайКрасноярскОбщество
Популярные комментарии
"Темная" история,во время совещания выпасть из окна , да еще она была единственной несогласной , очень подозрительно.
2 мая, 09:38
JAKS Born
99124310
Как это по российски довести аккуратно человека до гибели,а потом оказать "Всю необходимую помощь".Дети осиротели и муж остался при двух сыновьях глубоко несчастным....помогли!
2 мая, 09:17
Aleksei Zaharov
64107020
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