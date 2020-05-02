Жителей Забайкалья обязали носить маски

"Со 2 мая ношение защитной маски или респиратора, которые снижают риск заражения коронавирусной инфекции, стало обязательным при посещении общественных мест в крае. Соответствующее постановление подписал губернатор Забайкалья Александр Осипов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, граждане обязаны носить защитные маски или респираторы: в жилых домах, включая подъезды, лестницы, лестничные площадки, лифты. В помещениях, в том числе на рынках, других торговых объектах. Во дворах, в том числе на детских площадках и других местах. В общественном транспорте, на рабочем месте.