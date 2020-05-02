Более 260 человек с коронавирусом лечатся в ИКБ 2 в Москве

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более 260 человек с коронавирусом, в том числе 28 детей, проходят лечение в ИКБ 2 в Москве, сообщила главврач 2-й инфекционной больницы Светлана Краснова.
"На 02.05.2020 в больнице 670 человек (в том числе 18 в реанимации), из них: 264 человека с COVID/200 случаев подтверждено лабораторно, из них: 28/23 детей, 37/25 беременных, рожениц и родильниц, 17/9 человек в хирургическом отделении, 9/9 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4 )", - написала Краснова на личной странице в Facebook.
По ее словам, в больницу поступили 58 человека, из них 13 с COVID-19, выписаны 29 человек, из них 2 с выздоровлением по COVID-19.
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