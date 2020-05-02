Более 260 человек с коронавирусом лечатся в ИКБ 2 в Москве

"На 02.05.2020 в больнице 670 человек (в том числе 18 в реанимации), из них: 264 человека с COVID/200 случаев подтверждено лабораторно, из них: 28/23 детей, 37/25 беременных, рожениц и родильниц, 17/9 человек в хирургическом отделении, 9/9 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4 )", - написала Краснова на личной странице в Facebook.