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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T08:56
https://ria.ru/20200502/1570882983.html
В Севастополе за месяц построили модульный инфекционный корпус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569381301_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a94eb5547ad558d1b06cafdb5a85956b.jpg
РИА Новости

В Севастополе за месяц построили модульный инфекционный корпус

08:56 02.05.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийПустая набережная в Севастополе
Пустая набережная в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Инфекционный корпус на 42 койки построили за месяц в Севастополе на территории существующей инфекционной больницы, он примет первых пациентов 6 мая, сообщил врио губернатора региона Михаил Развожаев.
"Сегодня мы завершили строительство модульного корпуса на территории инфекционной больницы… У нас появилось еще 42 койки с кислородом. С 6 мая корпус присоединится к мощностям инфекционного госпиталя, и мы получим полноценный реанимационный блок", - написал Развожаев на своей странице в соцсети "ВКонаткте", отметив, что корпус построен за месяц.
По предложению главного врача больницы в новый корпус будут установлены 10 аппаратов ИВЛ, которые город получил 30 апреля по госзаказу, написал он. Глава города поблагодарил строителей, отметив, что все сделано в срок и качественно.
Военные строители возводят в бухте Омега Севастополя еще один госпиталь на 60 коек. Площадь модульного здания госпиталя составляет 3,2 тысячи квадратных метров, его планируется ввести в строй до 15 мая.
Всего с начала года в регионе зарегистрировано 85 случаев заболевания COVID-19. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев продлил режим самоизоляции до 11 мая. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Севастополе ранее был продлен до 30 мая, для передвижения введена система пропусков - как на бумажных носителях, так и в электронном виде.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил РазвожаевРеспублика КрымСевастополь
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