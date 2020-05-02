В Севастополе за месяц построили модульный инфекционный корпус

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Инфекционный корпус на 42 койки построили за месяц в Инфекционный корпус на 42 койки построили за месяц в Севастополе на территории существующей инфекционной больницы, он примет первых пациентов 6 мая, сообщил врио губернатора региона Михаил Развожаев

"Сегодня мы завершили строительство модульного корпуса на территории инфекционной больницы… У нас появилось еще 42 койки с кислородом. С 6 мая корпус присоединится к мощностям инфекционного госпиталя, и мы получим полноценный реанимационный блок", - написал Развожаев на своей странице в соцсети "ВКонаткте", отметив, что корпус построен за месяц.

По предложению главного врача больницы в новый корпус будут установлены 10 аппаратов ИВЛ, которые город получил 30 апреля по госзаказу, написал он. Глава города поблагодарил строителей, отметив, что все сделано в срок и качественно.

Военные строители возводят в бухте Омега Севастополя еще один госпиталь на 60 коек. Площадь модульного здания госпиталя составляет 3,2 тысячи квадратных метров, его планируется ввести в строй до 15 мая.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 85 случаев заболевания COVID-19. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев продлил режим самоизоляции до 11 мая. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Севастополе ранее был продлен до 30 мая, для передвижения введена система пропусков - как на бумажных носителях, так и в электронном виде.