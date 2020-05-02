Собянин рассказал о реальном количестве заболевших COVID-19 в Москве

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Реальное количество заболевших COVID-19 в Москве по результатам скрининговых исследований составляет около двух процентов от населения, сообщил мэр столицы Реальное количество заболевших COVID-19 впо результатам скрининговых исследований составляет около двух процентов от населения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге

"И это — минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей", — сказал он.

Скрининговые исследования Скрининговые исследования - это обнаружение заболевания без видимых проявлений

По его словам, выявляемость инфекции в Москве удалось увеличить почти в два раза, по этому показателю российская столица вышла в мировые лидеры. Мэр отметил, что это позволяет купировать распространение инфекции на ранних стадиях и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам.

"Количество тяжело больных растет не так значительно, как могло бы быть при более плохом сценарии. Тем не менее очевидно, что угроза пока нарастает", — добавил мэр, напомнив о необходимости максимально ответственно относиться к мерам самоизоляции.

Эпидемия коронавируса

Пандемия COVID-19 охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ , вирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Из них около 218 тысяч умерли, порядка миллиона вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в Соединенных Штатах, Испании и Италии.

Россия занимает восьмое место по числу заболевших. Диагноз COVID-19 поставили 114 431 человеку (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек, умерли 1169.