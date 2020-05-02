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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T15:16
https://ria.ru/20200502/1570882958.html
Собянин рассказал о реальном количестве заболевших COVID-19 в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205991_0:91:3071:1818_1036x0_80_0_0_36700cf7f2399893d7f1f148bebc15c1.jpg
РИА Новости

Собянин рассказал о реальном количестве заболевших COVID-19 в Москве

08:56 02.05.2020 (обновлено: 15:16 02.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на открытии инфекционного центра в Новой Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии инфекционного центра в Новой Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Реальное количество заболевших COVID-19 в Москве по результатам скрининговых исследований составляет около двух процентов от населения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"И это — минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей", — сказал он.
Скрининговые исследования

Скрининговые исследования - это обнаружение заболевания без видимых проявлений

По его словам, выявляемость инфекции в Москве удалось увеличить почти в два раза, по этому показателю российская столица вышла в мировые лидеры. Мэр отметил, что это позволяет купировать распространение инфекции на ранних стадиях и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам.
"Количество тяжело больных растет не так значительно, как могло бы быть при более плохом сценарии. Тем не менее очевидно, что угроза пока нарастает", — добавил мэр, напомнив о необходимости максимально ответственно относиться к мерам самоизоляции.
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Эпидемия коронавируса

Пандемия COVID-19 охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ, вирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Из них около 218 тысяч умерли, порядка миллиона вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в Соединенных Штатах, Испании и Италии.
Россия занимает восьмое место по числу заболевших. Диагноз COVID-19 поставили 114 431 человеку (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек, умерли 1169.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Какие вы классные! Смогли удержать распространение! Да вы лучше всех стран! Аплодисменты! Премии и откаты в студию! Поздравляем! Вы герои! Вы наша опора и надежда! А медицина у нас - лучшая в мире! Денег людям платить не надо и как хорошо лечат! Не то что в Америках и Европах! Там ужас, ужас, они не готовы! И все хотят в Россию вернуться для спасения своих никчёмных эмигрантских душ и тел! Браво! Браво! Браво! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
2 мая, 09:29
А Александр Зайцев
1865741863
12 692 466 х 0,02 = 253 849 человек.
2 мая, 09:06
Александр 792
2272039210
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