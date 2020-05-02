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2020-05-02T08:47
https://ria.ru/20200502/1570882808.html
Аксенов напомнил о трагедии в Одессе 2 мая
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РИА Новости

Аксенов напомнил о трагедии в Одессе 2 мая

08:47 02.05.2020
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© РИА Новости / Александр Полищук / Перейти в фотобанкПожар в Доме профсоюзов в Одессе
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе
© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в фотобанк
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Трагедия в одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года, где погибли десятки людей, является продолжением преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
"Преступления, совершенные неонацистами в Одессе и на Донбассе, являются логическим продолжением преступлений украинских националистов, совершенных в годы Второй мировой войны. Они стоят в одном ряду с трагедиями Бабьего Яра, Хатыни, Волынской резней. Фактически это война власти с народом, которая ведется руками идейных наследников бандеровских палачей", - написал Аксенов на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Он отметил, что за прошедшие со дня трагедии шесть лет мало что изменилось, а преступники так и не были наказаны.
"Дым этого страшного костра и сегодня висит над Украиной, потому что бандеровщина остается краеугольным камнем идеологии режима, созданного в Киеве в 2014 году в результате государственного переворота... Режим, опирающийся на террор и управляемый заграничными кукловодами, обречен на провал. Уверен, что виновники одесского злодеяния обязательно получат по заслугам", - написал он, выразив соболезнования родным и близким погибших.
После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
1 мая, 21:0475 лет Великой Победы
Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России
914218621
ДонбассСергей Аксенов (политик)ОдессаРеспублика КрымУкраина
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