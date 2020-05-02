Экипаж плавбазы в Находке, где произошел взрыв, эвакуировали

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Экипаж плавбазы "Всеволод Сибирцев" в Находке, где произошел взрыв, эвакуирован, во время эвакуации одна женщина сломала ногу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
Ранее сообщалось, что плавзавод "Всеволод Сибирцев" загорелся на судоремонтном заводе в Приморье, есть пострадавшие. Открытого горения обнаружено не было. Один человек погиб, один пострадал.
2 мая, 08:28При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
"При эвакуации (с плавбазы "Всеволод Сибирцев" - ред.) сломала ногу одна из женщин, которая находилась на борту", - сообщил представитель Росморречфлота и добавил, что в настоящий момент "на судне работают только ремонтники".