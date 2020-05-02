При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

Пожар на плавзаводе в Находке

© Фото : МЧС РФ Пожар на плавзаводе в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая — РИА Новости. В Находке при В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.

"В час ночи с небольшим (по московскому времени. — Прим. ред.), в акватории Находкинского судоремонтного завода во время проведения работ сварщик прожег палубу над топливным танком, произошел хлопок, взрыв топливных газов, которые там были", — рассказал РИА Новости представитель Росморречфлота

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Пожара не было, обстоятельства происшествия будет выяснять межведомственная комиссия.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что взрыв повредил балластный танк и судно получило сильный крен. Очевидец происшествия отметил, что "на пробоину наложили пластырь".

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".