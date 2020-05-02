Премьер Пакистана пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан пожелал скорейшего выздоровления своему российскому коллеге Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом.
В четверг Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что его тест показал положительный результат на коронавирус. Он предложил на время лечения назначить и.о. премьера своего первого заместителя Андрея Белоусова. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и подписал указ о назначении и.о. премьера Белоусова.
"Желаю премьер-министру России Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления и хорошего здоровья. Коронавирус - это общая проблема, и мы вместе с нашими российскими друзьями боремся с этой проблемой", - написал Хан в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.