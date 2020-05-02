В Таиланде выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

"Сегодня шестой день количество зарегистрированных новых заражений в нашей стране меньше 10. Сегодня их снова, как и вчера, всего 6. К счастью, за эти сутки снова не зарегистрирована ни одна смерть от коронавирусной инфекции", - сказал он.