В Таиланде выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

БАНГКОК, 2 мая – РИА Новости. В Таиланде зарегистрировано в субботу, второй день подряд, всего шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией; смертей от инфекции за сутки снова не зарегистрировано, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня шестой день количество зарегистрированных новых заражений в нашей стране меньше 10. Сегодня их снова, как и вчера, всего 6. К счастью, за эти сутки снова не зарегистрирована ни одна смерть от коронавирусной инфекции", - сказал он.
"Часть новых пациентов относятся к уже известным кластерам заражения, часть поступили в больницы из строгого больничного карантина, по двоим ведутся эпидемиологические расследования", - сообщил Висануйотхин.
"Общее количество заболевших с начала эпидемии в Таиланде теперь составляет 2 966 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по прежнему - 54 человека, полностью выздоровевших – 2 732 человека", - сообщил Висануйотхин.
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