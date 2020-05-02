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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T08:15
https://ria.ru/20200502/1570882428.html
В Узбекистане выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569402905_0:163:3061:1885_1036x0_80_0_0_5589345c87aaa0f165352dd9f605a58b.jpg
РИА Новости

В Узбекистане выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

08:15 02.05.2020
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© РИА Новости / Павел КононовАнализы на коронавирус в лаборатории
Анализы на коронавирус в лаборатории
© РИА Новости / Павел Кононов
Анализы на коронавирус в лаборатории. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 2 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на семь человек и достигло 2094, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В пятницу число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2086, девять пациентов скончались, 1212 выздоровели.
Контейнерная зона в Узбекистане
1 мая, 21:37
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 2086
"По состоянию на 2 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2094", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В пятницу всего было зафиксировано 47 новых случаев COVID-19, в четверг - 37, в среду – 63, во вторник и понедельник - по 35.
По данным ведомства, в инфекционных больницах республики в настоящее время находятся 872 пациента, состояние десяти из них оценивается как тяжелое, двоих – как крайне тяжелое.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Более 80 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗТашкентФранцияУзбекистанВ мире
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