В Узбекистане выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

ТАШКЕНТ, 2 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на семь человек и достигло 2094, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В пятницу число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2086, девять пациентов скончались, 1212 выздоровели.
"По состоянию на 2 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2094", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В пятницу всего было зафиксировано 47 новых случаев COVID-19, в четверг - 37, в среду – 63, во вторник и понедельник - по 35.
По данным ведомства, в инфекционных больницах республики в настоящее время находятся 872 пациента, состояние десяти из них оценивается как тяжелое, двоих – как крайне тяжелое.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Более 80 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
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