В ЛНР без электричества остались более 1,4 тысячи квартир и домов

ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Более 1,4 тысячи абонентов остались без электричества в самопровозглашенной Луганской Народной Республике в результате аварийных отключений, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛЕР.
"В результате повреждения высоковольтной линии без электроснабжения остались поселки Шахтерский (частично) и Ленинский, село Устиновка - 1 тысяча 380 абонентов", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, также в результате аварийного отключения без энергоснабжения остались три трансформаторные подстанции (61 абонент) в поселке Марьевка у линии соприкосновения в Донбассе.
"Ремонтные работы запланированы на 2 мая", - дополнили в МЧС.