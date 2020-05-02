Более тысячи россиян вернулись из Индонезии за апрель

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более тысячи россиян вернулись из Индонезии в течение апреля, сообщило посольство РФ в этой стране.
"В апреле при тесной координации российских министерств и ведомств во главе с оперативным штабом при правительстве России и посольства удалось возвратить️ из Индонезии на родину 1040 человек. Вывозные рейсы из города Денпасар (остров Бали) в различные регионы нашей страны осуществлялись авиакомпаниями "Россия", "Якутия" и "ЮТэйр", - сообщило посольство на своей странице в Facebook.
Посольство продолжает работу по возвращению на родину остающихся в Индонезии россиян.
Следующий вывозной рейс запланирован на 3 мая, добавили в посольстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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