Более тысячи россиян вернулись из Индонезии за апрель

"В апреле при тесной координации российских министерств и ведомств во главе с оперативным штабом при правительстве России и посольства удалось возвратить️ из Индонезии на родину 1040 человек. Вывозные рейсы из города Денпасар (остров Бали) в различные регионы нашей страны осуществлялись авиакомпаниями "Россия", "Якутия" и "ЮТэйр", - сообщило посольство на своей странице в Facebook.