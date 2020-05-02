Умер актер из сериала "Клиника"

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Американский актер Сэм Ллойд, известный по роли юриста Тэда Бакленда в сериале "Клиника", скончался в возрасте 56 лет, сообщает издание Variety.
В январе 2019 года у него диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга и рак. О диагнозе он узнал всего спустя несколько недель после того, как его жена Ванесса родила первенца.
Помимо "Клиники", Ллойд был также известен своими ролями в сериалах "Отчаянные домохозяйки", "Бесстыжие", "Сайнфельд", "Американская семейка", "Западное крыло", "Город хищниц" и фильмах "Флаббер" и "В поисках галактики". Он также был талантливым музыкантом.