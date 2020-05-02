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2020-05-02T09:54
https://ria.ru/20200502/1570881866.html
СК возбудил дело после взрыва газа на плавбазе в Находке
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РИА Новости

СК возбудил дело после взрыва газа на плавбазе в Находке

07:37 02.05.2020 (обновлено: 09:54 02.05.2020)
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© Фото : МЧС РФПожар на плавзаводе в Находке
Пожар на плавзаводе в Находке
© Фото : МЧС РФ
ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Дело о нарушении требований охраны труда возбуждено после взрыва газа на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что плавзавод "Всеволод Сибирцев" загорелся на судоремонтном заводе в Приморье, есть пострадавшие. Открытого горения обнаружено не было. Один человек погиб, один пострадал. Прокуратура сообщила, что на судне взорвался газовый баллон.
"Следственными органами дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказал собеседник.
По его словам, на судне "Всеволод Сибирцев", находившемся на территории АО "Приморский завод", предположительно, во время сварочных работ произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента один человек погиб, другой госпитализирован с травмами.
"Следователями устанавливаются обстоятельства случившегося, проведен осмотр места происшествия, назначены экспертные исследования, выполняются иные следственные и процессуальные действия", - добавил собеседник.
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ЧП на плавбазе в НаходкеСледственный комитет России (СК РФ)НаходкаПроисшествия
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