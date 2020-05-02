СК возбудил дело после взрыва газа на плавбазе в Находке

Ранее сообщалось, что плавзавод "Всеволод Сибирцев" загорелся на судоремонтном заводе в Приморье, есть пострадавшие. Открытого горения обнаружено не было. Один человек погиб, один пострадал. Прокуратура сообщила, что на судне взорвался газовый баллон.
"Следственными органами дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказал собеседник.
По его словам, на судне "Всеволод Сибирцев", находившемся на территории АО "Приморский завод", предположительно, во время сварочных работ произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента один человек погиб, другой госпитализирован с травмами.
"Следователями устанавливаются обстоятельства случившегося, проведен осмотр места происшествия, назначены экспертные исследования, выполняются иные следственные и процессуальные действия", - добавил собеседник.