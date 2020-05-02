СК возбудил дело после взрыва газа на плавбазе в Находке

Пожар на плавзаводе в Находке

© Фото : МЧС РФ Пожар на плавзаводе в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Дело о нарушении требований охраны труда возбуждено после взрыва газа на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Дело о нарушении требований охраны труда возбуждено после взрыва газа на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке , сообщил РИА Новости представитель дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что плавзавод "Всеволод Сибирцев" загорелся на судоремонтном заводе в Приморье, есть пострадавшие. Открытого горения обнаружено не было. Один человек погиб, один пострадал. Прокуратура сообщила, что на судне взорвался газовый баллон.

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"Следственными органами дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказал собеседник.

По его словам, на судне "Всеволод Сибирцев", находившемся на территории АО "Приморский завод", предположительно, во время сварочных работ произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента один человек погиб, другой госпитализирован с травмами.