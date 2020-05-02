В Киргизии число зараженных коронавирусом выросло до 769 человек

БИШКЕК, 2 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования Число случаев инфицирования коронавирусом Киргизии возросло до 769, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 2 мая 2020 года по республике зарегистрировано 13 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

Таким образом, количество инфицированных COVID-19 в Киргизии на сегодняшний день достигло 769 человек, из которых 200 - медработники. Восемь человек погибли. Выздоровели - 527 человек.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения.