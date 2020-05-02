В Кузбассе за сутки десять человек заразились коронавирусом

"Еще у десяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение... Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто тридцать один больной коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что еще двое пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились 20 человек.

По данным на субботу, в Кузбассе выявлено 153 случая заболевания коронавирусом. 20 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, два пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 11 051 человек.