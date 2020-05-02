Ученые скорректировали дату окончания эпидемии в России

Сотрудник центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ проводит обработку помещений Ярославского вокзала в Москве

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Ученые из Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России , перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Ранее специалисты предполагали, что эпидемия в России может закончиться 7 августа, затем дату перенесли на 4 августа.

Сроки могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер, поясняют авторы модели. Ученые также предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной эпидемии при преждевременном снятии ограничений.

Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

Авторы исследования отмечают, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также заявлял, что Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.

Россия занимает восьмое место по числу заболевших. Диагноз COVID-19 поставили 114 431 человеку (прирост за сутки 7,4%), из них выздоровели более 13 тысяч человек, умерли 1169.