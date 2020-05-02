Комаровский рассказал, как правильно пользоваться санитайзером

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на своем YouTube-канале, как правильно пользоваться санитайзером.
По его словам, когда человек, к примеру, дезинфицирует ручку тележки в магазине и после этого берется за нее, то на ней все равно остаются недезинфицированные зоны. "Когда вы обрабатываете все-таки руку, то этот эффект сохраняется намного дольше", - объяснил телеведущий.
Как пояснил Комаровский, санитайзер необходим не для уничтожения вируса на каких-либо поверхностях, а для того, чтобы его не было на руках. Он добавил, что самое главное - это дезинфекция рук после прикосновения к тем или иным предметам.
Пандемия COVID-19 охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ, вирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Из них около 218 тысяч умерли, порядка миллиона вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в Соединенных Штатах, Испании и Италии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.