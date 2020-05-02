Комаровский рассказал, как правильно пользоваться санитайзером

По его словам, когда человек, к примеру, дезинфицирует ручку тележки в магазине и после этого берется за нее, то на ней все равно остаются недезинфицированные зоны. "Когда вы обрабатываете все-таки руку, то этот эффект сохраняется намного дольше", - объяснил телеведущий.