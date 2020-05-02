Источник: взрыв на плавбазе в Приморье повредил балластный танк

Ранее сообщалось, что стоящий на ремонте в Приморье крупнейший в мире рыбоперерабатывающий плавзавод "Всеволод Сибирцев" загорелся. По данным прокуратуры, произошел взрыв газового баллона, один человек погиб, один пострадал.