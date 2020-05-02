Источник: взрыв на плавбазе в Приморье повредил балластный танк

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Взрыв на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке повредил балластный танк, судно получило сильный крен, сейчас его пытаются выправить, сообщили РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, и один из очевидцев.
Ранее сообщалось, что стоящий на ремонте в Приморье крупнейший в мире рыбоперерабатывающий плавзавод "Всеволод Сибирцев" загорелся. По данным прокуратуры, произошел взрыв газового баллона, один человек погиб, один пострадал.
"Был повреждён балластный танк", - рассказал РИА Новости источник. По его словам, судно получило сильный крен, "в настоящий момент крен пытаются выровнять".
Сильный крен судна подтвердил РИА Новости очевидец. Он добавил, что "на пробоину наложили пластырь".