Число заболевших COVID-19 в Германии превысило 161 тысячу человек

По данным медиков, за сутки в ФРГ скончались 94 заразившихся коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 193 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составило 6575. Медики выявили вирус в общей сложности у 161 703 человек, прирост заболевших за прошедшие сутки составил 945. С болезнью справились примерно 129 тысяч человек.