Число заболевших COVID-19 в Германии превысило 161 тысячу человек

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии превысило 161 тысячу, скончались более 6,5 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха.
Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
По данным медиков, за сутки в ФРГ скончались 94 заразившихся коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 193 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составило 6575. Медики выявили вирус в общей сложности у 161 703 человек, прирост заболевших за прошедшие сутки составил 945. С болезнью справились примерно 129 тысяч человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (42 658), Северном Рейне-Вестфалии (33 216) и Баден-Вюртемберге (32 146). В Берлине зафиксированы 5943 случая заражения COVID-19.