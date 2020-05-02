Число погибших при попытке побега из тюрьмы в Венесуэле выросло до 46

Ранее сообщалось, что в штате Португеса на северо-западе Венесуэлы погибли 17 заключенных.
Собеседник агентства заявил, что список жертв будет увеличиваться, поскольку многие из раненых, точное число которых пока не определено, находятся в критическом состоянии.
Он также подтвердил, что директор учреждения Карлос Рохо получил тяжелое ножевое ранение в спину, а лейтенант Национальной гвардии, принимавшей участие в подавлении беспорядков, пострадал от осколков взрывного устройства, которое кинул один из заключенных.
Правозащитная организация Observatorio venezolano de prisiones подтвердила факт попытки массового бегства, пояснив, что исправительное учреждение было переполненным: при вместимости 750 человек в пенитенциарном центре Лос-Льянос (Сепелья) содержится около 2,5 тысячи заключенных.