В Италии российские военные продезинфицировали дома престарелых

Российский военный специалист проводит дезинфекцию в домах для пожилых людей в Италии

БЕРГАМО (Италия), 2 мая - РИА Новости. Российские и итальянские военные специалисты продезинфицировали еще три лечебных учреждения в исторической части столицы провинции Брешиа, сообщило министерство обороны Российские и итальянские военные специалисты продезинфицировали еще три лечебных учреждения в исторической части столицы провинции Брешиа, сообщило министерство обороны России

"Военнослужащие Минобороны России и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию трёх лечебных учреждений в исторической части столицы провинции Брешиа", - говорится в сообщении.

Руководство и персонал пансионатов встретили российских и итальянских военных плакатами со словами благодарности и аплодисментами. В работах по обеззараживанию приняли участие более 30 военнослужащих и семь единиц спецтехники.

Даже в праздничные дни мая дезинфекция и работа врачебно-сестринских бригад и специалистов мобильного лабораторного комплекса продолжится в полном объёме, добавили в министерстве.