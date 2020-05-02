Минобороны завершает разработку бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ"

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Специалисты российских Воздушно-десантных войск завершают разработку защищенного автомобиля спецназначения "Тайфун-ВДВ", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
"В Воздушно-десантных войсках завершается проведение опытно-конструкторских работ по разработке защищенного автомобиля специального назначения, десантируемого парашютным способом, — "Тайфун-ВДВ", — говорится в сообщении.
В ближайшее время разработчики приступят к госиспытаниям опытных образцов, после чего специалисты решат, принимать ли "Тайфун" на вооружение в ВДВ.