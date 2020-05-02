CNN: Apple научат сканеры Face ID распознавать лица в масках

Сканер Face ID позволяет быстро разблокировать устройство, совершать покупки в приложениях iTunes Store, App Store и iBooks Store. Однако эта система дает сбои в условиях повсеместного использования скрывающих лицо санитарных средств.
В новой версии операционной системы iOS сканер будет определять, что пользователь носит маску, после чего устройство автоматически переключится в режим, когда для его разблокировки будет необходимо ввести традиционный пароль.
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