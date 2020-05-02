Спасатели завершили работы после ЧП на плавбазе в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Спасатели завершили работы по дымоудалению на плавбазе "Всеволод Сибирцев", которая стоит на судоремонтном заводе в Спасатели завершили работы по дымоудалению на плавбазе "Всеволод Сибирцев", которая стоит на судоремонтном заводе в Приморье , сообщил РИА Новости представитель краевого ГУМЧС РФ.

Ранее сообщалось, что плавбаза "Всеволод Сибирцев" загорелась на судоремонтном заводе в Приморье, есть пострадавшие. Открытого горения обнаружено не было.

"Сейчас работы по дымоудалению завершены, спасатели убыли, угрозы нет", - сказал собеседник агентства.