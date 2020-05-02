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2020-05-02T13:01
https://ria.ru/20200502/1570880974.html
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
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РИА Новости

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

05:21 02.05.2020 (обновлено: 13:01 02.05.2020)
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© Фото : Газета "Нодон симун"Ким Чен Ын на церемонии 1 мая
Ким Чен Ын на церемонии 1 мая
© Фото : Газета "Нодон симун"
Ким Чен Ын на церемонии 1 мая
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о первом за 20 дней публичном появлении лидера КНДР Ким Чен Ына, передает южнокорейское агентство "Рёнхап".
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын присутствовал 1 мая на открытии завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхёнан-Намдо.
Официальный печатный орган правящей в КНДР Трудовой партии Кореи "Нодон синмун" опубликовал в субботу фотографии лидера страны Ким Чен Ына, сделанные на церемонии. Фотографии с Ким Чен Ыном также показало Центральное телеграфное агентство КНДР.
На фото северокорейский лидер принимает участие в церемонии открытия завода по производству удобрений: торжественно разрезает ленточку, осматривает фабрику, общается с чиновниками. Северокорейский лидер выглядит здоровым, улыбается фотографам.
Отмечается, что на снимках лидер КНДР запечатлен в окружении руководства страны.
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"Удавшийся пиар"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию вокруг северокорейского лидера Ким Чен Ына, назвав его трехнедельное исчезновение удавшимся пиаром, призванным создать интригу.
"Все это был тонко организованный пиар, мистификация, призванная создать интригу вокруг него как одной из наиболее заметных фигур современного мира. И она удалась", - написал Пушков в своем Twitter.
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27 апреля, 17:56На грани
Умереть – не встать. Бронепоезд Ким Чен Ына нашли на запасном путиКим Чен Ын, затаившись на даче, читает о себе почти некрологи и посмеивается, приговаривая: умереть – не встать. Когда бы еще он узнал все, что о нем думают. Ему, кстати, это должно понравиться.

Двадцатидневное отсутствие Ким Чен Ына

Это первое публичное появление Ким Чен Ына с 11 апреля, когда он председательствовал на заседании Политбюро правящей Трудовой партии КНДР. Ким Чен Ын 15 апреля пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.
Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в "вегетативном состоянии".
В частности, телеканал CNN распространил информацию интернет-издания Daily NK о том, что Ким Чен Ыну якобы была сделана операция в Хянсанском медицинском центре недалеко от Пхеньяна.
Министр по делам национального объединения Южной Кореи - профильного ведомства по межкорейским контактам - Ким Ён Чхоль ранее назвал "фейком" и "инфодемией" слухи о проблемах со здоровьем лидера КНДР.
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2 мая, 08:21
Константин Чистов
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