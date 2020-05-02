Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Умереть – не встать. Бронепоезд Ким Чен Ына нашли на запасном пути Ким Чен Ын, затаившись на даче, читает о себе почти некрологи и посмеивается, приговаривая: умереть – не встать. Когда бы еще он узнал все, что о нем думают. Ему, кстати, это должно понравиться.