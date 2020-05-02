Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T08:52
https://ria.ru/20200502/1570880939.html
Defense One: в США отслеживают активность предприятий российского ВПК
https://cdn25.img.ria.ru/images/150118/50/1501185019_0:0:3080:1732_1036x0_80_0_0_f23b7218a4506c2df48baf767e8197cb.jpg
РИА Новости

Defense One: в США отслеживают активность предприятий российского ВПК

05:13 02.05.2020 (обновлено: 08:52 02.05.2020)
41221
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроходная ОАО НПК "Уралвагонзавод"
Проходная ОАО НПК Уралвагонзавод
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.
Orbital Insights составила отчет, в котором утверждается, что некоторые российские оборонные заводы якобы замедляют производство, снижая число сотрудников, приходящих на предприятия, на фоне пандемии коронавируса. Как сообщает издание, отчет составлен на основе анонимных данных сотовых телефонов и другой информации из открытых источников.
В частности, в отчете фигурируют НПЦ "Салют", "Уралвагонзавод", "Гидромаш", Казанский авиазавод имени Горбунова.
Defense One пишет, что аналитики американской компании применили машинное обучение и интеллектуальную обработку данных к анонимным данным сотовых телефонов, полученным от различных партнеров. Такие данные якобы могут позволить отслеживать тенденции крупных перемещений людей практически в реальном времени.
Как заявил эксперт компании Orbital Insights Роберт Кардильо, это может "информировать высших должностных лиц о влиянии конкретного ограничения – или о воздействии/последствиях его нарушения". По его словам, исследователи используют данные, чтобы установить базовый уровень активности, а затем найти отклонения и сбои.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
4276113814862
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Известный принцип США: подсматривать,подслушивать за всеми странами включая Россию.
2 мая, 05:33
Николай Шатилов
12531016170
Просто оборонка сейчас занимается изготовлением бункеров для членов партии Единая РОссия и депутатов Думы .
2 мая, 10:20
Ельцин Центр
1196700325
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
00:24Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
00:23Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
23:58В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
23:55Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
23:55В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
23:53Министр обороны Хорватии подал в отставку после гибели двух пилотов
23:40В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч человек
23:38Трамп назвал вручение "Пулитцера" NYT за статьи о России позором
23:38В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
23:35Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские высказывания
23:32В Волгоградской области в цеху цементного завода обрушился потолок
23:30Освещавшая митинг во Владикавказе журналистка заразилась COVID-19
23:21В Госдуму внесли проект о ваучерах за несостоявшиеся туры
23:20Политолог прокомментировал назначение Саакашвили
Лента новостейМолния