В Находке загорелся крупнейший в мире плавзавод

Пожар на плавзаводе в Находке

© Фото : МЧС РФ Пожар на плавзаводе в Находке

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал при пожаре на крупнейшем в мире рыбоперерабатывающем плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в Один человек погиб и один пострадал при пожаре на крупнейшем в мире рыбоперерабатывающем плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в Находке , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Как сообщили в МЧС , информация о пожаре на стоящем на ремонте судне поступила в 08.50 (01.50 мск), по предварительным данным, он возник в ходе сварочных работ.

Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия спустя десять минут. В ходе разведки звенья газодымозащитной службы столкнулись с задымлением в трюме судна.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в результате происшествия погиб мужчина и пострадала женщина. Спасательные работы на борту судна уже завершены.