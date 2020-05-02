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2020-05-02T07:55
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Напавший на посольство Кубы в США объяснил свои мотивы
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РИА Новости

Напавший на посольство Кубы в США объяснил свои мотивы

04:11 02.05.2020 (обновлено: 07:55 02.05.2020)
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© AP Photo / Seth WenigПолицейские в США
Полицейские в США
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейские в США. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Кубинец Александр Алазо, который обстрелял посольство Кубы в Вашингтоне, заявил, что боялся кубинскую организованную преступность, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на судебный протокол.
Злоумышленник 30 апреля около двух часов ночи по местному времени открыл огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне, подозреваемого задержали, сообщала газета Washington Post со ссылкой на полицию. Как позже сообщил МИД Кубы, сотрудники миссии не пострадали и находятся в безопасности, ведется расследование. Как передавал телеканал CNN со ссылкой на полицию, личность предполагаемого преступника была установлена. Им является 42-летний Александр Алазо из штата Техас. Ему предъявлены обвинения в нападении с целью убийства.
Как передает агентство, кубинец открыл огонь по зданию посольства при помощи автомата Калашникова.
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Он сообщил следователям, что родился на Кубе и служил в кубинской армии. В 2003 году он переехал в Мексику, а затем спустя несколько лет попросил политическое убежище в США. В 2014 году он вернулся на родину, чтобы проповедовать в церкви, и начал там получать угрозы от организованных преступных группировок.
В течение нескольких месяцев он жил в машине и переезжал из штата в штат. В среду он приехал в Вашингтон, чтобы избрать мишенью посольство, потому что, как сообщается в судебном протоколе, он "хотел добраться до них прежде, чем они доберутся до него, имея ввиду кубинское правительство, из-за постоянных угроз от кубинской организованной преступной группировки".
Полиция полагает, что Алазо спал на местах у дороги для отдыха и парковках по крайней мере в течение девяти месяцев, потому что, как он сказал, думал, что кубинские криминальные авторитеты преследовали его, и он хотел защитить свою семью.
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Алазо сказал следователям, что он лечился в психиатрической клинике, и его жена-медсестра сказала ему обратиться за медицинской помощью, когда он слышал голоса в голове. В марте ему прописали лекарство после посещения психиатрического учреждения, но он "не полностью соблюдал лечение".
Как кубинец сообщил следователям, он купил пистолет в Техасе, однако примерно месяц назад обменял его на автомат Калашникова, потому что решил, что он обеспечит лучшую защиту его семьи. Когда он подъехал к посольству, то начал кричать и попытался поджечь кубинский флаг, но безуспешно. Затем он схватил американский флаг и открыл огонь по посольству. Впоследствии полиция обнаружила 32 гильзы. После того, как Алазо доставили в полицейский участок, сотрудники обнаружили небольшой пакетик с кокаином на заднем сиденье патрульной машины.
Ему предъявлено обвинение в вооруженном нападении на должностное лицо иностранного государства или иностранное недвижимое имущество, намеренной порчи имущества иностранного государства и использовании огнестрельного оружия.
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КубаСШАВ мире
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