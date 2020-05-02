СМИ: Германия лишит "Северный поток — 2" иммунитета к газовой директиве

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) планирует отклонить заявку на освобождение строительства проекта трубопровода "Северный поток—2" от требований обновленной газовой директивы Европейского союза, сообщает немецкая газета Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) планирует отклонить заявку на освобождение строительства проекта трубопровода "Северный поток—2" от требований обновленной газовой директивы Европейского союза, сообщает немецкая газета Handelsblatt

Данная процедура предусмотрена в директиве ЕС о рынке природного газа, которая была изменена в прошлом году. Оператору проекта необходимо сделать запрос к регулирующему органу страны ЕС, в территориальных водах которой заканчивается трубопровод.

Исключение было сделано для трубопроводов, которые уже были завершены в мае 2019 года.

Издание сообщило, что основанием для отказа якобы послужил факт, что строительство не закончили к маю 2019 года.

В случае с "Северным потоком-2" они означают, что после завершения строительства трубы " Газпром " сможет использовать только 50% мощностей газопровода. Остальные мощности нужно будет передать в управление специальному газотранспортному оператору, не зависимому от поставщика.

Окончательное решение по этому вопросу в Германии примут после консультаций, которые запланированы на 8 мая. Участники процесса ожидают, что Nord Stream 2 AG подаст апелляцию в Высший земельный суд Дюссельдорфа , а тот, возможно, перенаправит данный вопрос в Европейский суд — высшую судебную инстанцию ЕС.

Позиция оператора "Северного потока — 2"

Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с мнением Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) о регулировании проекта, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Мы будем ждать официального решения регулятора. Разумеется, мы оценим его и предпримем дальнейшие действия по защите наших прав", - отметили в пресс-службе.

О проекте

Белоруссии и Швеции, Северный поток – 2" строится от России до Германии по дну Балтики для обеспечения прямых поставок газа в Европу . Большинство стран Евросоюза поддерживают проект и участвуют в его реализации. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств ( Украины Польши ) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии Дании и Германии.

Против строительства выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия Литва , а также США , активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

Санкции против проекта

Строительство газопровода " Северный поток — 2 " планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта. Согласно документу, все компании-подрядчики должны были прекратить строительство "Северного потока — 2". Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно остановила работу.

Россия заявила, что может достроить "Северный поток — 2" своими силами. По словам министра энергетики Александра Новака , проект можно завершить при помощи судна "Академик Черский", однако сначала его нужно оснастить дополнительным оборудованием.