В Китае за сутки один человек заразился коронавирусом

Женщина в защитной медицинской маске на улице у сувенирного магазина в Пекине, Китай

© AP Photo / Andy Wong Женщина в защитной медицинской маске на улице у сувенирного магазина в Пекине, Китай

ПЕКИН, 2 мая - РИА Новости. Китай выявил лишь один новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки, выздоровели 43 пациента, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Единственный зарегистрированный за минувшие сутки случай заражения - ввозной. В общей сложности в Китае был выявлен 1671 ввозной случай коронавирусной инфекции, все еще болеют 464 человека, 7 находятся в тяжелом состоянии, 1207 пациентов выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 875 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 557 человек (37 человек находится в тяжелом состоянии), 77 685 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 20 таких случаев, все локальные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 12 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 989 бессимптомных носителей.

В провинции Хубэй , очаге эпидемии, за сутки не выявлено ни одного случая заражения или смерти, в больницах нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией.

Отдельно в Гонконге выявлены 1039 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 859 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (37 уже выписаны), на Тайване заразились 429 человек (шесть скончались, 324 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.