"Больно смотреть": главврач рассказал о молодых пациентах с COVID-19

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Главврач Главврач московской больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал " Российской газете " о тяжелом течении COVID-19 у молодых пациентов, призвав людей не игнорировать опасность коронавируса.

По словам Погонина, тем, кто не верит в опасность нового вируса и сравнивает его с обычным гриппом, следует посмотреть на тяжелобольных пациентов.

"Больно до слез смотреть на совсем молодых людей, которые сейчас лежат у нас абсолютно беспомощные", - рассказал главврач.

Он также призвал граждан не нарушать режим самоизоляции. "Нужно еще немножко потерпеть", - добавил Погонин.

Пандемия COVID-19 охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ , вирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Из них около 218 тысяч умерли, порядка миллиона вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в Соединенных Штатах, Испании и Италии.

Россия занимает восьмое место по числу заболевших. Диагноз COVID-19 поставили 114 431 человеку (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек, 1169 спасти не удалось.