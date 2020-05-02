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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T03:55
https://ria.ru/20200502/1570880545.html
"Больно смотреть": главврач рассказал о молодых пациентах с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569335220_0:186:3309:2047_1036x0_80_0_0_af82624ed7617e9596bdbcd2d20f2401.jpg
РИА Новости

"Больно смотреть": главврач рассказал о молодых пациентах с COVID-19

03:55 02.05.2020
54586
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРеанимационное отделение
Реанимационное отделение
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Реанимационное отделение. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Главврач московской больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал "Российской газете" о тяжелом течении COVID-19 у молодых пациентов, призвав людей не игнорировать опасность коронавируса.
По словам Погонина, тем, кто не верит в опасность нового вируса и сравнивает его с обычным гриппом, следует посмотреть на тяжелобольных пациентов.
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"Больно до слез смотреть на совсем молодых людей, которые сейчас лежат у нас абсолютно беспомощные", - рассказал главврач.
Он также призвал граждан не нарушать режим самоизоляции. "Нужно еще немножко потерпеть", - добавил Погонин.
Пандемия COVID-19 охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ, вирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Из них около 218 тысяч умерли, порядка миллиона вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в Соединенных Штатах, Испании и Италии.
Россия занимает восьмое место по числу заболевших. Диагноз COVID-19 поставили 114 431 человеку (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек, 1169 спасти не удалось.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗМоскваОбщество
Популярные комментарии
Дана команда запугивать население любыми способами. Режим самоизоляции в мае не закончится.
2 мая, 07:22
Сергей Волкодав
10000118
Уважаемые граждане! Человек так устроен,он надеется что вот его обойдёт стороной беда.Распространению болезни в России способствует сама власть.Не были перекрыты для въезда и выезда Москва прежде всего.А что творилось перед майскими праздниками.Все ходили в магазины.А после из Москвы в области образовались бесконечные потоки машин на выезд.Власти Москвы всё это предвидели,но не закрыли выезды.Теперь в областях,куда приехали москвичи будет огромное число заражённых.Думаю,что политика России очень слабая и они боятся применения жестких мер.Вопрос почему? Китай не побоялся и это единственная страна,которая победила заболевание очень быстро.
2 мая, 07:06
Генрих Тевтонский
1700017
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