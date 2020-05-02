CNN: число больных COVID-19 на борту эсминца в США превысило 95 человек

"Чиновники заявили, что в настоящее время на борту судна выявлены более 95 случаев, то есть почти 30% членов экипажа были заражены, это превышает уровень заражения на USS "Теодор Рузвельт", где было выявлено примерно 24% заражённых среди его членов экипажа", - сообщает телеканал.