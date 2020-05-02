CNN: число больных COVID-19 на борту эсминца в США превысило 95 человек

ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Количество заражённых коронавирусом членов экипажа американского ракетного эсминца Kidd превысило 95 человек, сообщает телеканал CNN в пятницу со ссылкой на двух военных чиновников.
"Чиновники заявили, что в настоящее время на борту судна выявлены более 95 случаев, то есть почти 30% членов экипажа были заражены, это превышает уровень заражения на USS "Теодор Рузвельт", где было выявлено примерно 24% заражённых среди его членов экипажа", - сообщает телеканал.
Ранее сообщалось, что все члены экипажа Kidd прошли проверку на коронавирус и были выявлены 78 заражений. Двух человек эвакуировали на берег по медицинским показаниям, полтора десятка с постоянными симптомами заболевания перевели на специально прибывший на помощь корабль Makin Island.
До этого заболевание коронавирусом было выявлено на нескольких кораблях США. Самой массовой до сих пор считалась вспышка на борту авианосца "Теодор Рузвельт". По последним данным ВМС, коронавирус там был выявлен у 955 человек, один человек скончался. Авианосец пришвартовался на американской базе на острове Гуам.
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