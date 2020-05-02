Звезда "Матрицы" и "Клана Сопрано" попал под автомобиль

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Американский актер Джо Пантолиано, известный по фильмам серии "Матрица" и телесериалу "Клан Сопрано", был сбит машиной и доставлен в больницу с травмами, сообщает портал TMZ.
По словам супруги Пантолиана, инцидент произошел, когда они гуляли всей семьей. В актера врезался автомобиль Porsche, вылетевший с расположенной рядом трассы после того, как его протаранила другая машина.
В результате удара актер отлетел на несколько метров и ударился о деревянный забор. Его доставили в одну из больниц штата Коннектикут с раной головы и травмами ноги и плеча. Он останется в госпитале, пока не станут известны результаты компьютерной томографии.
В первой части "Матрицы" Пантолиано сыграл запоминающуюся роль предателя Сайфера. В 2003 году он получил премию "Эмми" в категории "Лучший актер второго плана в драматическом сериале" за роль в сериале "Клан Сопрано".
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