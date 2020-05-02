Число заболевших COVID-19 в Мексике превысило 20 тысяч человек

МЕХИКО, 2 мая - РИА Новости. Власти Власти Мексики сообщили о 1515 новых случаях COVID-19 в стране, выявленных за сутки, общее число подтверждённых случаев превысило 20 тысяч.

"20 739 подтвержденных случаев, из которых, мы всегда делаем это уточнение, активными являются менее трети - 6390 человек", - сказал директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, видео с которой было опубликовано в микроблоге ведомства в Twitter.

Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За последние сутки медики подтвердили 1515 случаев заболевания (общее число - 20 739), число активных случаев достигло 6390 (+478 за день), скончались 113 пациента с COVID-19 (всего 1972 человека), еще 164 подозрительных летальных случая ожидают результатов анализов. Власти изучают 15 446 подозрительных случаев заболеваний, общее число исследованных пациентов - 91 188.

По словам замминистра здравоохранения Уго Лопеса-Гателя, пик эпидемии коронавируса в Мексике ожидается 6 мая, после чего в случае сохранения ограничительных мер заболеваемость пойдет на спад. Карантинные меры в стране будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах начиная с 18 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксированы более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.