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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T03:40
https://ria.ru/20200502/1570880381.html
Эксперт рассказал о потерявших работу из-за COVID-19 американцах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570730373_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d4eb1d721c19b9480fb97f8d10de66a6.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал о потерявших работу из-за COVID-19 американцах

03:40 02.05.2020
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© REUTERS / Mark MakelaМедицинские работники в Филадельфии
Медицинские работники в Филадельфии
© REUTERS / Mark Makela
ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Около трети потерявших работу из-за пандемии коронавируса американцев не смогут вернуться на нее после снятия ограничений, искать работу надо прямо сейчас, считает специалист по рынку труда одной из крупнейших рекрутинговых онлайн-площадок ZipRecruiter Джулия Поллак.
Опубликованные 30 апреля данные по безработице в США показали, что общее число получающих пособие по безработице обновило очередной рекорд, достигнув почти 18 миллионов человек.
"По нашим оценкам, около 30% имевших место увольнений носят постоянный характер, потому что пандемия коронавируса вынудит некоторые бизнесы закрыться совсем или существенно снизить расходы на продолжительное время. Так что миллионам потребуется новая работа. Перетасовки на рынке труда могут продлиться несколько лет", - сказала она РИА Новости.
По информации Поллак, список из 30 профессий, по которым резко упало число размещаемых вакансий, возглавляют водители лимузинов или такси – спрос на них упал на 82%. Далее идут консультанты по персоналу, уличные торговцы, банковские служащие. В числе самых просевших работ оказались сиделки и физиотерапевты, шеф-повара и официанты, разнообразные помощники и стартовые позиции в компаниях.
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Однако в некоторых областях, наоборот, наблюдается стремительный рост. Например, на 555% вырос спрос на продавцов онлайн, на 233% - сотрудников складов, на 182% - водителей грузовиков с платформами, на 170% - партнеров по доставке.
"В общем говоря, некоторые компании электронной торговли, компании онлайн-развлечений, разработчики софта удаленной работы, продуктовые магазины, аптеки, некоторые компании по тренировкам на дому и сервисы доставки расширяют найм, чтобы справиться с ростом продаж и ростом новых пользователей, вызванных пандемией коронавируса", - резюмирует Поллак.
Это отражает ситуацию, в которой люди работают дома и заказывают доставку товаров на дом. Например, компания Amazon объявляла о найме в общей сложности 175 тысяч сотрудников, Facebook – 10 тысяч. По ее словам, компании адаптируются и к необходимости дать возможность сотрудникам работать на дому. Многие за прошедшее время разработали необходимые механизмы.
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"Доля предложений работы с возможностью трудиться из дома выросла на 800% с середины февраля", - констатирует эксперт.
Поллак рекомендует потерявшим работу не ждать конца пандемии, а подыскивать что-то прямо сейчас, потому что предложений меньше и найти подходящую вакансию теперь сложнее.
"Кроме того, скорее всего, будет большой приток соискателей в августе, когда закончатся продленные пособия по безработице, так что рынок труда станет гораздо более сложным и конкурентным", - добавила она.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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